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Manavgat Şelalesi taştı, iş yerleri su altında kaldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi, ırmak üzerinde bulunan barajlardan su bırakılması sonucu taşarken, çevredeki iş yerleri su altında kaldı

07 Ocak 2019 20:31

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi, ırmak üzerinde bulunan barajlardan su bırakılması sonucu taşarken, çevredeki iş yerleri su altında kaldı.
Cumartesi gecesi, baraj yetkilileri tarafından ırmağa su bırakılacağı belirtilerek, ırmak üzerinde bulunan Manavgat Şelalesi\'ndeki ve diğer yerlerdeki tesisler uyarıldı. İşletmeciler, su altında kalabilecek eşyaları toplayarak tesislerin dışına taşıdı. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren su bırakılmaya başlanmasıyla şelaledeki su seviyesi yükseldi. Seyir terası ve diğer işletmeler su altında kaldı. Hava serin olmasına rağmen Manavgat Şelalesi\'ni görmeye gelenler bekledikleri görüntü yerine taşkın suyun fotoğrafını çekip, selfie yaptı.

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