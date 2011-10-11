-Manavgat Barış Suyu'nu kim içecek? ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ortadoğu'da su sıkıntısı çeken ülkelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan, döneminde Türkiye'nin en büyük ve pahalı projelerinden biri olarak inşa edilen, 147 milyon dolarlık Manavgat Çayı Su Temini Projesini Milli Emlak'a devretmek için başvuruda bulundu. DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, yıllardır atıl halde duran projenin özel sektör tarafından işletilebilmesi için projeyi Milli Emlak'a devretmek istediklerini bildirdi. Kamuoyunda Manavgat Barış Suyu Projesi olarak bilinen Manavgat Çayı Su Temini Projesinin, bir arıtma tesisi, su alma yapısı ve yükleme tesislerinden oluştuğunu anlatan Özkaldı, şunları söyledi: ''İsrail, Ürdün ve Lübnan'a su taşımak amacıyla yapılan tesis 1999 yılında tamamlanmış ve 147 milyon dolara mal olmuş. 2008 yılına kadar süren görüşmeler sonucunda bir anlaşma sağlanamadığı için tesis atıl konumda kalmış. 2008 yılında 23 beldenin ihtiyacı olduğu düşünülerek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş. Fakat daha sonra belediye bunu geri DSİ'ye iade etmiş. Biz işletmeci bir kurum değiliz, tesisi kullanamıyoruz, belediye de kullanmak istemiyor. Belki profesyonel bir işletmeci alır, değişik şekillerde bunu işletir diye, milli ekonomiye kazandırılması için son çare olarak Milli Emlak'a devredilmesi için yazılı olarak müracaat ettik. Fakat şu ana kadar Milli Emlak'tan bir dönüş alamadık. Belki bir işletmeci alır orada şişeleme yapabilir, taşımacılıkla suyu satabilir, özel sektörden talep olabilir diye düşünüyoruz'' -Proje babası Turgut Özal- Proje ilk kez 1987 yılında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından ortaya atıldı. Ortadoğu ülkelerinin su ihtiyacını karşılamak ve Ortadoğu'daki barış sürecine katkı yapmak amacıyla isim babalığını Özal'ın yaptığı ve kamuoyunda ''Manavgat Barış Suyu Projesi'' olarak bilinen ''Manavgat Çayı Su Temini Projesi'', 3 Eylül 1991 yılında ihale edildi. İnşaatına 10 Nisan 1992'de başlanan proje 147 milyon dolara mal oldu. Tesisler 18 Aralık 1998'de zamanın Başbakanı Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit tarafından törenle açıldı. 13 yıl önce hizmete açılan projenin temel amacı, başta İsrail olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin su ihtiyacını karşılamaktı. Barış Suyu'nun satışı için Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yetkililer Antalya'nın Manavgat ilçesine gelerek, tesisi yerinde incelediler, ancak yine satış gerçekleşemedi. En son geçen yıl Libya buradan su almak istedi. Ancak Libya'da su boşaltım ünitelerinin yetersiz olması üzerine satıştan vazgeçildi. 90 milyon metreküp arıtılmış, 90 milyon metreküp ham su olmak üzere 180 milyon metreküp suyun pazarlanması öngörülen projede geçen 13 yılda bir adım atılamadı. Dönemin İsrail hükümeti maliyetlerin çok yüksek olduğunu öne sürerek su alımından vazgeçmişti. Manavgat Çayı Su Temin Projesi, Manavgat Barajı'nın 800 metre altındaki Ulukapı köyü Bardaklar Beleni Mahallesindeki su alma yapısı ve pompa istasyonu ile başlayıp, Akdeniz'e dek uzanan 10 kilometre uzunluğundaki isale hattı ve denizdeki su dolum tesislerinden oluşuyor.