-MANAVGAT BARIŞ SUYU "SATILAMIYOR" ANTALYA (A.A) - 31.05.2011 - Ortadoğu ülkeleri arasında barış sürecini hızlandırmak ve İsrail ile bu bölgedeki ülkelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 129 milyon dolara mal olan ve ''Manavgat Barış Suyu Projesi'' olarak bilinen Manavgat Çayı Su Temini Projesi, 13 yıldır işletilemiyor. Edinilen bilgiye göre, İsrail'in, su nakliye maliyetlerini yüksek bulması nedeniyle Manavgat Barış Suyu Projesi'nden su almaktan vazgeçmesinin ardından yıllarca Ortadoğu, Kuzey Afrika ve KKTC ile Yunanistan'a su satmak için yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bölgenin ve turizm işletmelerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Manavgat Çayı Su Temini Tesislerini işletmek istedi. Bunun üzerine DSİ, bu tesisleri, Bakanlar Kurulu kararı ile 2,5 yıl önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devretti ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi de bu süre içinde bir sonuç alamadı ve sözleşme gereği Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Çayı Su Temini Tesisleri'ni yeniden DSİ'ye devretti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İşletmesi (ASAT) Genel Müdürü Fethi Yalçın A.A muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya ve sahil ilçe ile belde belediyelerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla DSİ tarafından 13 yıl önce hizmete giren ve kamuoyunda ''Manavgat Barış Suyu Projesi'' olarak bilinen Manavgat Su Temini Projesi kapsamındaki tesislerin işletme hakkının, Bakanlar Kurulu kararı ile 2008 yılı Eylül ayında ASAT'a devredildiğini anımsattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT'ın bu suyu satabilmek için çok büyük çaba gösterdiğini belirten Yalçın, bir sonuç elde edilemediğini bildirdi. Suyu satmak için bir çözüm bulamadıklarını ifade eden Yalçın, sözleşme gereği 2,5 yıl içinde olumlu bir sonuç alınamaması nedeniyle Manavgat Çayı Su Temini Tesisleri'ni DSİ Genel Müdürlüğü'ne iade ettiklerini söyledi. Yalçın, şunları kaydetti: ''Manavgat Su Temini Tesisleri ASAT'a 2008 yılı Eylül ayında teslim edilmişti. Bu tesisleri bu yılın Şubat ayında devrettik. Sözleşme gereği, karşılıklı anlaşma gereği süreç buydu. Bu süreç içinde herhangi bir gelişme olmadığı takdirde geriye iade edilir diye bir madde vardı. Bu arada biz de suyu satabilmek için çok ciddi mücadeleler verdik. Alanya'dan Antalya'ya kadar sahil bandındaki ilçe ve belde belediyelerle konuştuk. Turizm bölgelerindeki yetkililerle görüştük. Maalesef bir sonuç elde edemedik. Biz de 2011 Şubat ayında DSİ'ye bu tesisi tekrar geri verdik. Tesis şu anda DSİ'nin gözetiminde. Bildiğim kadarıyla su satışıyla ilgili bir gelişme yok. Su satın almak amacıyla KKTC'den talepler geldi, karşılıklı görüşmeler yapıldığı ancak ekonomik bulunmadı. Bir çok yabancı kuruluş ve kişiler geldi. İsrail'e, Arap ülkelerine su satarız diye gelen çok oldu ama hiçbir teklifin sonu gelmedi. Bu tesisler ASAT'a büyük maliyet getiriyordu. Daha fazla maliyet getirmesin diye tesisleri yeniden DSİ'ye geri verdik.'' -GAZZE ŞERİDİNE MANAVGAT SUYU- Manavgat Çayı Su Temini Tesisleri'yle ilgili çalışmalar devam ederken, İsrail ile görüşmeler yapıldığını ve beklemede olunduğunu belirten bir üst düzey yetkili, şunları kaydetti: ''İsraillilerle görüşmeler yapıldı ancak bir ilerleme olmadı. Beklemekteyiz. Bu tesislerin ne olacağıyla ilgili bir takım fikirler üretiyoruz. Şu anda net bir sonuç yok. Zaman zaman yurt dışı talepleri geliyor. En son geçen yıl Libya'dan talep gelmişti. Ciddi talepler vardı ancak son siyasi olaylar nedeniyle bu da olmadı. Önümüzdeki günlerde Filistin yönetiminden bir yetkili konuyla ilgili görüşecek. Manavgat Suyu'nun Gazze Şeridi'ne verilmesi konusunda bir talep var. Görüşmeler sürüyor. Öte yandan Manavgat Çayı suyunun Antalya bölgesinin ihtiyacının giderilmesi konusunda da net bir şey yok. Şu anda bu tesisler ile ilgili net bir şey yok. Çalışmalar ve değerlendirmeler devam ediyor.'' -MANAVGAT BARIŞ SUYU PROJESİ- Ortadoğu ülkelerinin su ihtiyacını karşılamak ve Ortadoğu'daki barış sürecine katkı yapmak amacıyla isim babalığını merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaptığı ve kamuoyunda ''Manavgat Barış Suyu Projesi'' olarak bilinen 'Manavgat Çayı Su Temini Projesi, 3 Eylül 1991 yılında ihale edildi. İnşaatına 10 Nisan 1992'de başlanan proje 129 milyon dolara mal oldu. Tesisler 18 Aralık 1998'de Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit tarafından törenle açıldı. 13 yıl önce hizmete açılan projenin temel amacı, başta İsrail olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin su ihtiyacını karşılamaktı. 250 bin metreküp arıtılmış, 250 bin metreküp ham su olmak üzere 500 bin metreküp suyun pazarlanması öngörülen projede geçen 13 yılda bir adım atılamadı. Dönemin İsrail hükümeti maliyetlerin çok yüksek olduğunu öne sürerek su alımından vazgeçmişti. Manavgat Çayı Su Temin Projesi, Manavgat Barajı'nın 800 metre altındaki Ulukapı köyü Bardaklar Beleni Mahallesindeki su alma yapısı ve pompa istasyonu ile başlayıp, Akdeniz'e dek uzanan 10 kilometre uzunluğundaki isale hattı ve denizdeki su dolum tesislerinden oluşuyor.