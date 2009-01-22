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Spor

Manaudou: Kariyerim bitmedi

Olimpiyat şampiyonu Fransız yüzücü Manaudou, 2009 yüzmeye mola verdiğini ancak kariyerinin bitmediğini söyledi.

22 Ocak 2009 02:00

Olimpiyat şampiyonu Fransız yüzücü Laure Manaudou, 2009 sezonundan çekildiğini açıklamasına karşın yüzmeye mola verdiğini, kariyerinin bitmediğini belirtti.

Manaudou, L'Equipe'ye yaptığı açıklamada, "Sabahları, yüzmeyi düşünmeden uyanmak güzel bir şey. Yüzme isteğim kendiliğinden geri gelecek. Kariyerimi kafamda bitirmedim" dedi.

Atina-2004'ün altın madalyalı ismi Manaudou'nun kulübü, dün Fransız yüzücünün sezonu kapattığını, bu yıl İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak dünya şampiyonasına katılmayacağını bildirmişti.

Bayanlar 400 metre serbest finalinde sonuncu gelerek, Pekin-2008'de umduğu başarıyı yakalayamayan Manaudou, 100 metre serbesti de yedinci sırada bitirmiş, 200 metre sırtüstünde ise henüz seçmelerde elenmişti.

Bu başarısızlıkları nedeniyle yüzmeye bir sezon ara veren 22 yaşındaki yüzücü, Atina-2004'te 400 metre serbestte aldığı altın madalya ile ülkesi Fransa'ya 1952 yılından sonra ilk kez şampiyonluk sevincini tattırmıştı.

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