'Man Adası' davasında Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm eden hâkim FETÖ’den tutuklanmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Man Adası’na ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle tazminata mahkûm eden mahkemenin hâkimi Ülkü Ergin’in FETÖ’den tutuklandığı ancak göreve geri döndüğü öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, yargıda kritik birçok noktada halen FETÖ’cü yargıç ve savcıların olduğunu söyleyerek, “Bunları bilerek temizlemiyorlar çünkü biliyorki ne isterlerse yaptıracaklar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akrabalarının Man Adası’na usulsüz bir şekilde para transfer ettiğine dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davasında geçen günlerde karar verildi. İstanbul 5. Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nun 197 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

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Bu kararı veren hâkim Ülkü Ergin’in ise 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan avukat Celal Çelik, “Normalde dosyalar UYAP üzerinden dağıtılıyor. Bu dağıtıma müdahale edildiğini biliyorduk. Ancak bu dosyada böyle bir durum olmadı. Hâkimler bu davada bilerek görevlendirildi” dedi.

"FETÖ’den tutuklanan biri mesleğe geri dönüp böyle bir dosyaya bakamaz"

Bu yapılanın “şark kurnazlığı” olduğunu söyleyen Çelik, “Normal şartlarda FETÖ’den tutuklanan biri mesleğe geri dönüp böyle bir dosyaya bakamaz. Meslekten ihraç edilen ve mesleğe geri dönen bir kişi objektif olamaz” diye konuştu.

"FETÖ’cüler bilerek temizlenmiyor"

Yargı içerisinde kritik birçok noktada halen FETÖ’cü yargıç ve savcıların olduğunu ileri süren Çelik, “FETÖ’cüler bilerek temizlenmiyor. Ne isterlerse yapacakları birileri var. Yargı içerisindeki bu kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları ne isterlerse onu yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

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