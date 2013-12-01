Memura enflasyon zammı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 yılında; Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde brüt 175 TL seyyanen artış yapılacağını, 2013 yılı ikinci yarı TÜFE oranının yüzde 3'ü aşması halinde tüm kamu görevlilerine 2014 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere ayrıca enflasyon zammı verileceğini belirtti.

MHP Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Şimşek, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına yönelik olarak 2013 yılında gerçekleştirilen "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme" uyarınca 2014 yılında; Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde brüt 175 TL seyyanen artış yapılacağını açıkladı.

Öğretmenlere 75 lira

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatlarında 2014 yılı Ocak ayında 75 TL, Temmuz ayında da 75 TL olmak üzere toplam 150 TL artış yapılacağını belirtti.

4/C personeline 350 lira

Kamuda 4/C statüsünde çalışan geçici personelin ücretlerine 2014 yılı Ocak ayından itibaren brüt 350 TL artış yapılacağına dikkat çeken Maliye Bakanı, "Ayrıca söz konusu personele, aileyardımı ödeneğinden memurlar gibi yararlanma imkanı tanınmıştır. Bu kapsamda 4/C statüsünde çalışan geçici personelin çalışmayan eşi için net 164 TL, her bir çocuk için ise 19 TL (0-6 yaş grubu için 38 TL) aile yardımı ödeneği ödenecektir" dedi.

Enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ek zam verilecek

Maliye Bakanı Şimşek, 2013 yılı ikinci yarı TÜFE oranının yüzde 3'ü aşması halinde tüm kamu görevlilerine 2014 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere ayrıca enflasyon zammı verileceğini açıkladı. Bakan Şimşek, hizmet kolları bazında kamu görevlilerine birçok mali ve sosyal hak öngörüldüğünü ve halen kamu görevlilerine ödenmekte olan bazı ödemelerde artışlar da sağlandığını söyledi.

Bütçeye maliyeti 8,5 milyar lira

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan kamu görevlileri için söz konusu düzenlemelerin 2014 yılı merkezi yönetim bütçesine olan ilave maliyetinin yaklaşık 8,5 milyar TL olduğunu belirten Mehmet Şimşek, "Kamu görevlilerin mali ve sosyal haklarında yapılan bu artışlar sonucunda 2014 yılında aile yardımı ödeneği hariç ortalama memur maaşında yüzde 8,1 oranında, en düşük memur maaşında ise yüzde 7,9 oranında artış gerçekleşmiş olacaktır. Bu dönem için 2014-2016 Orta Vadeli Programında öngörülen TÜFE ise yüzde 5,3'tür" açıklamasını yaptı.

Artışlar enflasyonun üzerinde

Maliye Bakanı Şimşek, 2002 Aralık-2013 Ekim döneminde ise aile yardımı ödeneği hariç en düşük memur maaşının yüzde 345,3 oranında artarak bin 629 TL'ye, ortalama Devlet memurumaaşının ise yüzde 267,6 oranında artarak 2 bin 87'ye yükseldiğini söyledi. Aynı dönemde TÜFE artışının ise yüzde 159,1 oranında gerçekleştiğine işaret eden Maliye Bakanı Şimşek, "Bu artışlar karşılaştırıldığında kamu görevlilerinin aylıklarındaki artışların enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiği görülmektedir" dedi.