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Spor

Mammadova Türk Telekom'da

Türk Telekom Bayan Voleybol Takımı, 2007 yılında Avrupa'nın en iyi voleybolcusu seçilen Azeri smaçör Natalia Mammadova'yı renklerine bağladı.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Aroma Bayanlar Birinci Voleybol Ligi takımlarından Türk Telekom, dünyaca ünlü voleybolcu Natalia Mammadova ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Genel Merkezi'nde düzenlenen ve Türk Telekom Voleybol Şubesi Sorumlusu Mehmet Toros'un hazır bulunduğu imza töreninde, Mammadova kendisini 1 yıllığına başkent temsilcisine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Mammadova, Türk Telekom isminin Avrupa'da sıkça duyulmaya başladığını belirterek, ''Buraya büyük başarılar yaşamaya geldim. Kadromuz çok güçlü. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyonluğa ulaşacak bir takım olacağız'' dedi.

Türk Telekom Voleybol Şubesi Sorumlusu Mehmet Toros ise, Türk Telekom olarak voleybola büyük önem verdiklerini belirterek, ''Bu sezon voleybolda çok iddialıyız. Mammadova, büyük başarılara imza atmış, dünyanın en iyi voleybolcularından birisi. Kendisiyle uzun zamandan beri görüşüyorduk ve sözleşme imzaladık. Bu sezon bayanlar ligi çok daha farklı bir boyut alacak. Çok heyecanlı ve çekişmeli bir lig izleyeceğiz. Bahar ve Aguero gibi yıldızlarımızın yanına Poljak ve Mammadova'yı da ekledik. Hedefimiz şampiyonluk'' diye konuştu.

24 yaşındaki Mammadova, smaçör pozisyonunda oynuyor ve 1.95 metre boyunda. Kariyerinde birçok şampiyonluk kazanan Mammadova, 2007 yılında Avrupa'nın en iyi voleybolcusu seçildi. Mammadova, ayrıca 47 sayıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok sayı kaydeden voleybolcu rekorunu elinde bulunduruyor.

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