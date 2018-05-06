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Mamak'ta selin izleri siliniyor

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde dün sağanağın neden olduğu selin ardından belediye ekipleri, hummalı bir çalışma başlatıldı

06 Mayıs 2018 14:33

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Mamak ilçesinde dün sağanağın neden olduğu selin ardından belediye ekipleri, hummalı bir çalışma başlatıldı. Selin yaşandığı Neşet Ertaş Caddesi\'nde ekipler, temizlik ve onarım yaparken, vatandaşlar altyapı çalışmalarının artırılmasını istedi.
Mamak\'ta dün öğle saatlerinde 9 dakika etkili olan sağanak, Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi\'nde sele neden oldu. Selde 3 kişi yaralandı, sularının sürüklediği 150\'den fazla araçta hasar meydana geldi. Ayrıca çok sayıda ev ve işyerini de su bastı.
Mamak Belediyesi, selin ardından caddede temizlik ve onarım çalışması başlattı. Sel sularının söktüğü kaldırım taşları ve zarar gören yağmur suyu mazgalları onarıldı. Selin taşıdığı çamur da temizlendi. Selde dükkanları zarar gören esnaf da da sabah saatlerinde işyerlerini açarak temizlik yaptı.
Mahalle sakinleri, sel sonrası yapılan çalışmalar nedeniyle yetkililere teşekkür ederek altyapı çalışmalarının daha iyi bir noktaya getirilmesini istedi.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

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