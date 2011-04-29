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MAMAK'TA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 03:30

-MAMAK'TA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi 605. Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın kanalizasyon çalışmasının yapıldığı alanda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden Süleyman Yaman (41) hayatını kaybetti. Yaman'ın cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayda yaralanan Ümit Taşdemir (23) ise Ankara Hastanesinde tedavi altına alındı. 

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