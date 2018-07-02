T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mama kutusundan uyuşturucu çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada bebek maması kutusunda satışa hazır 35 fişek esrar ele geçirildi, şüpheli S

02 Temmuz 2018 17:53

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada bebek maması kutusunda satışa hazır 35 fişek esrar ele geçirildi, şüpheli S.K. gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde S.K.\'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine evde arama yaptı. Aramada, bebek maması kutusu içine konmuş satışa hazır 35 fişek esrar ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan S.K.\'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiHıdırağa MahallesiAramadaUyuşturucuylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24