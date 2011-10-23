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Malzemeler ulaştı eksik yok ANKARA (A.A)

23 Ekim 2011 21:32

-Malzemeler ulaştı eksik yok ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Yeşim Sert Karaaslan - Sağlık Bakanlığı, Van'daki depremin ardından yaraları sarmak için çok sayıda ambulans, sağlık personeli ve teknik ekiple birlikte bölgede çalışmalarını yürütüyor. Bölgede yapılan tüm çalışmalar, Ankara'daki Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'den takip ediliyor. Bakanlık, bölgede kurduğu çadır hastanelerin yanı sıra çevredeki hastanelerde de hazırlıklarını tamamladı. İhtiyaç halinde yararlılar, buralarda da tedavi altına alınacak. Sağlık personeli, uzman hekim, ilaç ve tıbbi gereksinimde hiçbir eksiğin bulunmadığı, bölgeye gerekli olan malzemelerin ulaştırıldığı vurgulanıyor. Bugün öğle saatlerinde Van'da meydana gelen depremin ardından Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nde (SAKOM) de tüm yetkililer bir araya geldi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Agah Kafkas, depremin ardından Bakanlık olarak hemen harekete geçtiklerini belirterek, ''Bu felaketten en az hasarla kurtarmak için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz'' dedi. Depremin olduğu andan itibaren kriz merkezinin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun başkanlığında aralıksız olarak çalışmalarını sürdüğünü vurgulayan Kafkas, şöyle devam etti: ''Şu anda deprem belgesinde üç tane helikopterimiz yaralı taşımaktadır, iki helikopterimiz de hastaları alarak Van'a doğru hareket ediyor. Dört helikopterimiz ise yoldadır, ancak onların gece uçuşu imkanı olmadığı için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kurtarma çalışmalarına katılacaktır. İki ambulans uçağımız intikal etmek üzeredir. Ayrıca iki çadır hastanemiz Van'ın merkezinde kurulmuş vaziyettedir, bir diğer çadır hastaneyi Erciş'te kurmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.  Sağlık personelimiz, uzman hekimimiz, ilaç ve tıbbi gereksinimde hiçbir eksiğimiz yoktur. Gerekli olan malzemeler intikal etmiştir. Şu anda 300'den fazla sağlık personelimiz görevlerinin başında ve gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimizden (UMKE) ekibimizden 150 kişi de her an intikal etmek üzeredir. UMKE'nin etkin bir çalışma yürüteceğini vurgulamak istiyorum.''

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