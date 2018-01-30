Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, benzine yl içerisinde yapılan zamları yazdı. Muratoğlu, "Benzinin litresi 6 lira sınırını Hakkâri'de aşıp yurda giriş yapmış. Haziran ayında benzinin litresi 5 lira, bu hesapla Hakkâri'de artış yüzde 20'den fazla… Hem de sadece 7 ayda…" dedi. "Zam kararı almaktan İktidar bile yoruldu, otomatiğe bağladı. İnsan oturur düşünür, biz bu zammı yapıyoruz ama halk bunu ödeyebilir mi?" diyen Muratoğlu, "Malum savaşın ortasındayız. Herkes milliyetçi, duygusal… Zam yapmanın tam vakti… Hazır bulmuşsun ortamı, daha fazla geçir zammı… Kim ne diyecek? Kim, ne dese terörist ilan edilecek" yorumunda bulundu.

Muratoğlu'nun "Zammı çekeceğime el frenini çekerim" başlığıyla yayımlanan (30 Ocak 2018) şöyle:

Arabaya binince bir kez daha o acı uyarı sesiyle irkildim. Benzin ibresi, göstermedi hayat belirtisi. O ufak, tatlı, küçük kıpırdamasını bile yapmadı. Benzinciye gitmesem olmazdı. Benzinciye vardığımda ülkemin içinden geçtiği zor günler aklıma geldi. “Doldur” dedim! Nitekim aldığım her litrede 2.59 lira benzine, 3.26 lira devlete veriyordum.

Depo dolduğunda gözlerim yaşardı. Hayatımda ilk defa bir depo benzin 300 lirayı aşmıştı. Hilafsız 168 lira kazandırmıştım devlete… Pompacı Bey camı silmeye kalktı; “Olur mu hiç efendim!” dedim, 300 lirayı iliştirdim. Önünde saygıyla eğildim, arabama bindim. Sanki Nusr-et'e et yemeye gitmiştim!

Zira soğuk hava dalgası gibi benzinin litresi 6 lira sınırını Hakkâri'de aşıp yurda giriş yapmış. Haziran ayında benzinin litresi 5 lira, bu hesapla Hakkâri'de artış yüzde 20'den fazla… Hem de sadece 7 ayda… Yakında kayar batıya, yayılır bütün yurda… Hazır olun 6 liraya…

Çarşamba gecesi de motorine zam gelecek. Litresi 5.32 liraya yükselecek. Ben hep 50 liralık alıyorum esprisini yapanların deposu benzinciden eve gidene kadar bitecek. Şaka gibi ama artık araç kullanmak bildiğin lükse kaçmak… Adamlar yol yaptı, köprü yaptı, tünel yaptı… Bedava mı? Bütün parayı benzine verince neyle geçeceksin o köprüden, tünelden?

Ya borçlanacağız, ya vergileri artıracağız diyorlardı… Hiçbirinden eksik kalmadılar. Zam kararı almaktan İktidar bile yoruldu, otomatiğe bağladı. İnsan oturur düşünür, biz bu zammı yapıyoruz ama halk bunu ödeyebilir mi? Sorsan biz yapmıyoruz, otomatiğin işi! Akaryakıttan alınan vergi, şirketlerden alınanın toplamını geçti. Türkiye'nin en büyük vergi kalemi… Maazallah günün birinde vatandaş bir hafta araç kullanmayacak, bütçe açığı iyice artacak.

2017 yılında tahsil edilen 138.3 milyar lira ÖTV'nin; 63.6 milyarı petrol-doğalgazdan geldi. Bakın bu sadece ÖTV dilimi… Hiç katmadım diğerlerini… Bırakın öteki gelirleri… Petrol-doğalgaz ÖTV'si ile tam 14 tane Avrasya Tüneli yapılırdı. Devlet bunu yap-işlet-devret ile özel sektöre yaptırdı. 25 yıllığına borçlandı. Niye kendi yapmadı? Paraları nereye aktardı?

Cam filmi için koparılan kıyametin zerresi benzin zammına gösterilmedi. Ne önemliymiş milletin arabasının içinin görünmesi! Malum savaşın ortasındayız. Herkes milliyetçi, duygusal… Zam yapmanın tam vakti… Hazır bulmuşsun ortamı, daha fazla geçir zammı… Kim ne diyecek? Kim, ne dese terörist ilan edilecek.