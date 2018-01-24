Malulen emekli oldu, SGK 126 bin liralık maaşı geri istedi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Zülküf Aktaş (69), 1992 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra malulen emekli oldu. Geçim sıkıntısı nedeniyle bir süre inşaat bekçiliği yapan Aktaş’ın emekli maaşı, çalıştığı için kesildi. Duruma itiraz eden Aktaş’a, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aldığı maaşlar dolayısıyla geriye dönük 126 bin liralık da borç çıkarıldı.

Bayraklı Adalet Mahallesi’nde yaşayan işçi Zülküf Aktaş, 1991- 1992 yıllarında, 2 kez trafik kazası geçirdi. Bacağındaki ve kollarındaki kırıklar nedeniyle platin takılan Aktaş, yürümekte güçlük çekince malulen emekli oldu. Aktaş’ın iddiasına göre, o dönem tedavi gördüğü hastanenin sağlık kurulu tarafından kendisi için çalışma gücünün yüzde 78’ini kaybettiği yönünde rapor verildi. Emekli olan; ancak geçim sıkıntısı çeken evli ve 4 çocuk babası Aktaş, 2009 yılında arkadaşının inşaatında bekçilik yapmaya başladı. İnşattaki malzemelerin başında duran Aktaş’a arkadaşı, sigorta da yaptırdı. Aktaş, yaklaşık 1 yıl çalıştığı işten inşaat tamamlanınca ayrıldı. Aktaş’ın emekli maaşı, sigortalı çalışmasından nedeniyle 2015 yılında SGK tarafından kesildi. SGK’ya itirazda bulunan ve sağlık kuruluna tekrar giren Aktaş, çalışma gücünün yüzde 81’ini kaybettiği yönünde rapor aldı. Raporun kabul edilmediğini ve SGK tarafından çalışabileceği yönünde tebligat aldığını öne süren Aktaş, maaşının kesilmesinin ardından ikinci şoku yaşadı. SGK tarafından, Aktaş’tan 2009- 2015 yıllarında aldığı emekli maaşı istendi. Emekli maaşının kesilmesiyle geçim sıkıntısı çeken Aktaş, SGK’nın istediği 126 bin lirayı ise ödeyemedi.

\'O HASTANENİN RAPORUNA GÖRE NEDEN EMEKLİ EDİLDİM?\'

Bu süreçte by-pass ve prostat kanseri ameliyatı olan Zülküf Aktaş, ayağındaki sakatlık nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Ben, işçi olarak çalışırken, 1991- 1992 yıllarında 2 kez trafik kazası geçirdim. Kolumda ve bacağımdaki kırıklar nedeniyle aylarca hastanede yattım. Hala platinler duruyor. Hastanenin sağlık kurulu, yüzde 78 oranında rapor vererek, çalışamayacağımı belirtti. Ben de malulen emekli oldum. 2009 yılında arkadaşımın inşaatındaki malzemelerin başında bekçilik yaptım. Bir koltukta oturarak, bekledim. Arkadaşım, benden habersiz sigorta girişimi yaptırmış. 1 yıl sonra da işten ayrıldım. 2015 yılında SGK o sigorta girişi nedeniyle emekli maaşımı kesti. İtiraz ettim; ancak çalışabileceğim yönünde rapor verilerek itirazım reddedildi. Hastaneye giderek, tekrar sağlık raporu aldım. Bu kez yüzde 81 oranında rapor verildi; ancak SGK, bu raporu kabul etmedi. Madem rapor kabul edilmiyor, 1992 yılında o hastanenin raporuna göre neden emekli edildim.\"

\'YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUM, NASIL ÇALIŞAYIM?\'

Malul raporunu SGK’nın kabul etmediğini ve 2009- 2015 yıllarında aldığı maaşın kendisinden istendiğini de anlatan Aktaş, \"Benim vücudumda hala platinler duruyor. Kolumu oynatamıyorum. Yürümekte zorluk çekiyorum ve bastonla yürüyorum. Bu halde nasıl çalışayım? Maaşım kesildi. SGK verdiği maaşı geri istiyor. Ben 126 bin lirayı nasıl ödeyeyim? Eşim göğüs kanseri hastası. Sosyal güvencemiz yok. Maddi durumumuz ortada. Çocuklarım ve damadım bize yardım ediyor. Devletimizden yardım istiyorum. Bu haksızlık giderilsin\" dedi.

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