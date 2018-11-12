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MALTEPE'DEKİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz perşembe günü Maltepe'de bazı adreslere operasyonlar düzenlemişti

12 Kasım 2018 17:23

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz perşembe günü Maltepe\'de bazı adreslere operasyonlar düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9\'u  bugün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından  Kartal\'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-

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-Şüpheli şahısların sağlık kontrollerinden geçirilmesi

- Şahısların polis otobüsüne bindirilmesi

- Genel ve detaylar

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