Maltepe'deki patlama terör savcılığında

Maltepe'de özel bir şirkette meydana gelen patlama soruşturmasını İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu devraldı.

Bir kurye tarafından getirilen ve özel bir şirkette meydana gelen patlamada şirket ortakları O.K. ve Ş.A. ile sekreter S.Ö. yaralanmıştı. Ş.A. ile sekreter S.Ö. hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken O.K.'nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Olaya ilişkin yapılan araştırmada, bombalı paketi getiren şüpheli kuryenin yaralı O.K.'nın oğlu A.C.K. olduğu tespit edildi.

A.C.K.'nın olaydan sonra oturduğu binaya taksi ile gittiğinin kamera kayıtlarından tespit edildiği öğrenilirken şüphelinin savcılık talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İlk tespitlere göre patlayıcının el yapımı bomba olduğu kaydedilirken soruşturmayı İstanbul Terör Şube polisleri ile İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu devraldı. Soruşturmadaki çalışmaya bu birimler devam edecek.