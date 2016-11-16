T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maltepe'deki patlama terör savcılığında

Patlamada 3 kişi yaralanmış, 1 kişi gözaltına alınmıştı

16 Kasım 2016 00:15

Maltepe'de özel bir şirkette meydana gelen patlama soruşturmasını İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu devraldı.

Bir kurye tarafından getirilen ve özel bir şirkette meydana gelen patlamada şirket ortakları O.K. ve Ş.A. ile sekreter S.Ö. yaralanmıştı. Ş.A. ile sekreter S.Ö. hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken O.K.'nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Olaya ilişkin yapılan araştırmada, bombalı paketi getiren şüpheli kuryenin yaralı O.K.'nın oğlu A.C.K. olduğu tespit edildi.

A.C.K.'nın olaydan sonra oturduğu binaya taksi ile gittiğinin kamera kayıtlarından tespit edildiği öğrenilirken şüphelinin savcılık talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İlk tespitlere göre patlayıcının el yapımı bomba olduğu kaydedilirken soruşturmayı İstanbul Terör Şube polisleri ile İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu devraldı. Soruşturmadaki çalışmaya bu birimler devam edecek.

ETİKETLER

maltepepatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24