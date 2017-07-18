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Maltepe'deki kontrollü patlama mahalleliyi sokağa döktü

Bir ticaret-konut projesi inşaatında gerçekleştirilen patlamada küçük çaplı maddi hasar meydana geldi

18 Temmuz 2017 02:23

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir ticaret-konut projesi inşaatında gerçekleştirilen kontrollü dinamit patlaması mahalleliyi sokağa döktü. Patlatma sonrasında inşaat alanının yakınındaki bazı binaların camları kırıldı. Vatandaşlar bazı duvarlardaki çatlaklarında buradaki patlamalar yüzünden olduğunu iddia etti. 

Olay, Maltepe Çınar Mahallesi'nde özel bir firma tarafından yapımı devam eden ticaret-konut projesi inşaatında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanında bulunan büyük kayalar ilgili kurumlardan alınan izinler doğrultusunda dinamit ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Temel çalışması için yapılan patlatmanın hemen ardından mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Mahalledeki 2 binadaki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Bir binanın bodrum katında duvarlarda çatlakların söz konusu patlatmalar yüzünden olduğu iddia edildi. İki otomobil de fırlayan taşlar nedeniyle zarar gördü.

4. kattaki dairesinin camı kırılan bina sakini Rıdvan Yıldırım yaşanan olayla ilgili, “Daha önce burada kontrollü patlatmalar oluyordu. Biz onları uyardık. Sarsıntılar oluyordu ama bu kadar büyük hasar olmadı. Bu sefer daha yüksek dozda bir patlama oldu. Camlarımız kırıldı, binalar zarar gördü. Yetkilileri uyarmamıza rağmen 'Yapacağımız yok. İzin belgemiz var. Valilikten izin aldık' dediler" dedi.

Yıldırım, kontrollü patlatma sırasında fırlayan taş nedeniyle çocuğunun odasının camının kırıldığını belirterek, kırılan camın olduğu odada genellikle torununun olduğunu ama olay sırasında orada sanş eseri odada olmadığını söyledi.

Bina sakini Rıdvan Yıldırım konuşmasının devamında “Zabıtalar sadece hasarların tespit edileceğini, gerekli yerlere bildirileceğini ve tedbirlerin alınacağını söylediler. Kontrollü patlatma yapılmayacaksa dinamit patlatma işi yapılmayacak dediler. Taşlar içeride. Yetkililer geldi kabul ettiler. Mühendis kontrolünde yaptıklarını olmaması gerektiğini söylediler" diye konuştu. (DHA)

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