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Maltepe'deki 'Adalet Mitingi'ne HDP de katılacak

"Mitingi düzenleyenler ile istişare ederek vereceğimiz destekle..."

07 Temmuz 2017 16:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" kapsamında İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenecek mitinge HDP de katılacak. 

Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş dahil, 13 milletvekili tutuklu bulunan HDP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Önemsediğimiz ve mücadelesini sürdürdüğümüz toplumsal adalet arayışına katkıda bulunmak amacıyla 9 Temmuz günü İstanbul'da yapılacak olan mitinge ‘Herkes İçin Adalet' şiarıyla bizler de katılacağız. Mitingi düzenleyenler ile istişare ederek vereceğimiz destekle bu mücadelenin devam etmesi, büyümesi ve demokratikleşmeye her anlamda katkı sunması en önemli isteklerimizdendir."


 

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