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Maltepe'deki Adalet Mitingi programı belli oldu

HDP de 9 Temmuz Pazar günü yapılacak Adalet Mitingi’ni desteklediğini açıkladı

07 Temmuz 2017 10:16

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,  pazar günü Maltepe'deki miting alanında düzenlenecek 'Adalet Mitingi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Maltepe Miting alanındaki açıklamada Canpolat, "Genel başkanımız bugün saat 11-11.30 saatleri arasında Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapmış olacak" dedi. Canpolat, Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Dragos'tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre yürüyerek geleceğini ifade etti. 

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Cemal Canpolat, "İstanbul'da 958 mahalleden Maltepe'ye araç kaldıracağız. Ulaşımla ilgili il örgütü olarak bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Yaklaşık 3 bin araç mahallelerden kalkarak buraya gelmiş olacak. Pazar günü yapacağımız 'Adalet Mitingi' için bu alanda en az 1.5 milyon yurttaşımız olacak. Alana girişler saat 15.00 itibariyle başlayacak. Deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından girişi yapılacak. Sahne 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak" şeklinde konuştu.

Halkların Demokratik Partisi de 9 Temmuz Pazar günü yapılacak Adalet Mitingi’ni desteklediğini açıkladı.

HDP açıklamasında "Önemsediğimiz ve mücadelesini sürdürdüğümüz toplumsal adalet arayışına katkıda bulunmak amacıyla 9 Temmuz günü İstanbul’da yapılacak olan mitinge ‘Herkes İçin Adalet’ şiarıyla bizler de katılacağız. Mitingi düzenleyenler ile istişare ederek vereceğimiz destekle bu mücadelenin devam etmesi, büyümesi ve demokratikleşmeye her anlamda katkı sunması en önemli isteklerimizdendir" dedi. 

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