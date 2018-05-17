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Maltepe'de uyuşturucu operasyonu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Maltepe'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi

17 Mayıs 2018 09:26

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polisler, Maltepe\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gülsuyu Mahallesi\'nde gerçekleştirilen operasyona özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi. 
Bülbül Deresi Sokak\'ta iki katlı binanın üst katına düzenlenen baskında önce özel harekat polisi eve girdi. Ardından da narkotik polisleri evde aram yaptı. Narkotik köpeği de binanın karşı bahçesinde arama yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

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