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Maltepe'de trafik kazası: 4 yaralı

Cengiz ÇOBAN , İstanbul (DHA) - MALTEPE D-100 Karayolunda takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı

06 Ekim 2018 12:18

Cengiz ÇOBAN , İstanbul (DHA) - MALTEPE D-100 Karayolunda takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.30 sıralarında D-100 karayolu İdealtepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.  Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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