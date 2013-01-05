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Maltepe'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe'de anne ve iki kızının içinde bulunduğu otomobil halk otobüsüyle çarpıştı

05 Ocak 2013 22:03

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

D-100 Karayolu Maltepe Esenkent mevkisinde, Kadıköy yönüne giden Akgün Kalender yönetimindeki 34 ED 8144 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Sinan Kılıç yönetimindeki Kurtköy-Kadıköy seferini yapan 16K numaralı, 34 PD 334 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Sevim Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Akgün Kalender ile Suna Parlar ise, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü Sinan Kılıç ise gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Kadıköy yönünde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

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