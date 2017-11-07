 Maltepe'de şüpheli paket paniği

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) Maltepe\'de bir işyenin duvarına asılan pankartın altına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu . Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan etrafı bantla sarılan paket boş çıktı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Ümit Kaftanoğlu caddesi üzerinde bir işyerinin duvarına asılan pankart ve altında da paket olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Ekiple çevre güvenliği alırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha ekibindeki görevli polis, özel kıyafetini giyerek, şüpheli paketin yanına gitti. Fünye ile patlatılan bomba süsü verilmiş paket boş çıktı. Paketin boş olduğunun anlaşılmasının ardından sokak araç ve yaya trafiğine açıldı.

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