Maltepe'de sokak ortasında kadın cinayeti

Zümrütevler Asuroğlu Sokak'ta sabah 06.00 sıralarında sokakta yürüyen Gülten Gülüm Dil'e (40), kimliği belirsiz bir kişi ateş etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla vurulan Gülten Gülüm Dil'in yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Şüpheli gördükleri kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Bir görgü tanığı, polise verdiği ifadede saldırganın D-100 istikametine kaçtığını söyledi. Kadının cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı