T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maltepe'de silahlı saldırı: 1 ölü

Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) MALTEPE Köprüsü altında otomobilleriyle park etmiş 2 arkadaşa başka bir otomobilden ateş açıldı

01 Kasım 2017 10:45

Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) MALTEPE Köprüsü altında otomobilleriyle park etmiş 2 arkadaşa başka bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonrası Uğur Bal (29) başından yaralandı.

Olay saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu, Maltepe Köprüsü İETT durağında gerçekleşti. İddiaya göre; Uğur Bal ve bir arkadaşı 35 LN 708 Plakalı otomobille İETT durağına park etti. Bu sırada plakası alınamayan bir otomobil  yanlarına  yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlardan  biri Bal\'ın başına isabet etti. Başından yaralanan  Uğur Bal\'ı yanında bulunan  arkadaşı otomobile  bindirerek hemen  Maltepe Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hastaneye silahla yaralanmış birinin getirildiğini öğrenen polis ekipleri hastaneye gelerek Bal\'ın arkadaşından konuyla ilgili bilgi aldı. Olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Bal ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Hastanesi\'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Bal\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ozan URALMALTEPE KöprüsüAçılanUğur BalOlayD100 Karayolu Maltepe KöprüsüLNPlakalıBuOtomobildenKurşunlardanBalBaşındanDevlet HastanesiHastaneyeOlayıHayatiMustafa BalFatih Sultan Mehmet HastanesiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24