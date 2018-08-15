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Maltepe'de silahlı market soygunu

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE'de, markete giren silahlı, maskeli bir kişi, kasiyeri etkisiz hale getirip, kasada bulunan bin 500 lirayı gasp etti

15 Ağustos 2018 01:50

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE\'de, markete giren silahlı, maskeli bir kişi, kasiyeri etkisiz hale getirip, kasada bulunan bin 500 lirayı gasp etti. Olayın ardından kayıplara karışan soyguncuyu yakalamak için polis çalışma başlattı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Silahlı, maskeli bir kişi, kasiyeri silahla tehdit edip etkisiz hale getirdi. Soyguncu, ardından kasada bulunan bin 500 lirayı gasp ederek kayıplara karıştı.
Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipler, market ve çevresinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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