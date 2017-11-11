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Maltepe'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (Geniş Haber)

** Sohbet ettiği masadaki kişilere kurşun yağdırdı Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA Maltepe'de, bir kafede  çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

11 Kasım 2017 03:23

** Sohbet ettiği masadaki kişilere kurşun yağdırdı

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA
Maltepe\'de, bir kafede  çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Polis, olayın ardından yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
 
Olay, Altıntepe Turgut Özal Bulvarı\'nda saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nurullah Yeşilada, Mehmet Karakulak, Adem Yeşiltaş ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi kafede oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, masada oturanlarla kısa bir süre konuştuktan sonra dışarı çıktı. Kafenin önünde belindeki tabancayı çıkaran kişi, tekrar içeri girdi ve masadakilere doğru ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu; Nurullah Yeşilada, Mehmet Karakulak ve Adem Yeşiltaş ağır yaralanırken, masadaki dördüncü kişi kaçarak kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu. 
Saldırgan olayın ardından yaya olarak kaçtı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Nurullah Yeşilada\'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Karakulak ile Adem Yeşiltaş ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karakulak da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ameliyata alınan Adem Yeşiltaş\'ın ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, çevik kuvvet polisi de destek verdi.  Savcı ve olay yeri polisinin yaptığı incelemenin ardından Nurullah Yeşilada\'nın cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş soruşturma başlatırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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