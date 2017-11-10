T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maltepe'de silahlı kavga, 1'i ağır 6 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA Maltepe'de gece saatlerinde bir kafede oturan grup arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü

10 Kasım 2017 04:56

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA
Maltepe\'de gece saatlerinde bir kafede oturan grup arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Çıkan kavgada 1 kişi darp edildi, 1\'i ağır 5 kişi de silahla yaralandı. 

Olay; Maltepe, Başıbüyük Mahalesi\'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emek Caddesi üzerinde bulunan bir kafede oturan grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi darp ile, 5 kişi de silahla çeşitli yerlerinden yaralandı. 
Kafe çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. 
Polis ekipleri, olayın yaşandığı kafe ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri incelemesi yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri, kafenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Polis ekiplerinin olay yerinde bulunan 2 lüks araçta da inceleme yaptığı görüldü. 
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Polis ekipleri, kavganın çıkış sebebinin araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Soner HASIRCIOĞLUDHA MaltepeMaltepe Başıbüyük MahalesiEdinilenEmek CaddesiTartışmaKısaYerdekiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24