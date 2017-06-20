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Maltepe'de patlama; 2 yaralı

Patlama nedeniyle iş yerinin duvarları yıkıldı, sokakta bulunan bir araç ise devrildi

20 Haziran 2017 18:10

İstanbul'un Maltepe ilçesinde deterjan üretimi yapan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1'i Suriye uyruklu, 2 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; öğle saatlerinde meydana gelen patlamanın, kazan dairesinden kaynaklı olduğu iddia edildi.

Patlama nedeniyle ile iş yerinin duvarları yıkıldı, sokakta bulunan bir araç ise devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan dumanlara müdahalede bulunurken, polis ve zabıta ekipleri de çevre güvenliği aldı.

Yaralanan vatandaşlar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

 

 

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