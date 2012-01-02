-Maltepe'de otobüse molotofkokteylli saldırı İSTANBUL (A.A) - 01.01.2012 - Maltepe'de bir İETT otobüsüne terör örgütü PKK yandaşları tarafından molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Kadıköy-Gülsuyu seferini yapan İETT otobüsünü Gülsuyu Gülensu Mahallesi Mesut Caddesi'nde durduran yüzleri maskeli kişiler, otobüse benzin döktükten sonra ellerindeki molotofkokteyllerini otobüse attı. Olay yerinde slogan atan grup üyeleri yaya olarak ara sokaklara kaçarken, araç sürücüsü Z.A ile yolcular polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alan ve otobüste inceleme yapan polis, saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Öte yandan, Ümraniye Yenidoğan Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde de çöp konteynerlerini devirerek barikat kuran yasa dışı terör örgütü yandaşları, bölgedeki işyeri ve araçlara taş ve molotofkokteyli attı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilmesinin ardından, grup üyeleri ara sokaklara kaçarak dağıldı.