Maltepe'de kürsü çocukların

İSTANBUL,(DHA)- Maltepe’de, 39 çocuğun katıldığı “Çocuk Meclisi”, Maltepe Belediyesi Meclis salonunda toplandı. Çocukların kürsüden okuduğu, 1959 yılında 10 ülkeyi içeren Çocuk Hakları Bildirgesi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından imzalandı. Kılıç, bildirgenin belediye kreşlerinin kapısına asılacağını belirterek, tüm maddeleri uygulama sözü verdi.

Maltepe Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında, Maltepe Belediyesi Çocuk Meclisi’ni topladı. Meclis üyeleri olarak salonda yer alan minikler, heyecanla toplantının başlamasını bekledi. 11 yaşındaki Arev Nehir Açıksözlü’nün başkanlığında toplanan mecliste, kürsü tamamen çocuklara bırakıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve yoklamanın ardından, meclis açılış konuşmasını yapan Açıksözlü, başta kreşler olmak üzere, Maltepe belediyesi tarafından, eğitim, sağlık, kültür-sanat, spor gibi alanlarda çocuklara, kadınlara, gençlere, engellilere yönelik yapılan çalışmalar için Başkan Ali Kılıç’a teşekkür etti.

“ÇOCUKLAR VE BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL OLDU”

Çocuk Meclisi Başkanvekili Arev Nehir Açıksözlü,” Çocuklar için ve benim için çok güzel oldu. Çünkü çocuk hakları olmazsa özgürce yaşamamız mümkün değil” dedi.

“MALTEPE’DE BİR İLKİN ALTINA İMZA ATILDI”

Çocuk haklarına verdikleri öneme değinen Başkan Kılıç,” Çocuklarımız çok heyecanlı. Bu hakları onlara anlatmak toplumsal kalkınmamızın, insan haklarının özgürlüklerinin kazanılmasında ve savunulmasında çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda çocuklarımıza ve onlara destek veren velilerimize çok teşekkür ediyorum. Maltepe’de bir ilkin altına imza atıldı. İlk defa çocuklar meclis salonunu doldurdular. Gün gelecek onlar bu koltukları bizden devralacaklar” dedi.