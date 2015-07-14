Maltepe'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

Maltepe sahilyolunda 12.30 sıralarında aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen araçların üzerine uçtu. Başından ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerinde olan bir doktor yaptı. Kalp masajı yapılan sürücü olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet hastanesine kaldırıldı. Motosikletin sürücüsü tüm müdahaleler rağmen hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kaza saat 12.30 sıralarında Küçükyalı Sahilyolu Turgut Özal bulvarı üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre Kartal istikametine seyir halindeki Ezel Kırkıncıoğlu, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra havalanarak karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen araçların üzerine uçtu. Kazada kırmızı ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü Ünver İhsan Uygur (30) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Başından ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerinde olan bir doktor yaptı. Kalp masajı yapılan sürücü olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet hastanesine kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Uygur hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sahilyolu savaş alanına döndü

Kazada sahilyolu savaşa alına döndü .4 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı kaza nedeniyle Kadıköy istikametine bir süre trafiğe kapandı. Kazaya neden olan sürücü Ezel Kırkıncıoğlu yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçları hasar gören diğer sürücüler uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı.

'Araba üzerimden uçtu'



Kazada otomobili zarar gören sürücüsü Serpil Kocabaş kırmızı ışıkta beklediğini belirterek, ”En sol şeritte bendim . Yanımda motor onun yanında diğer araçlar vardı. Kaskını takmamış dedim bir an içimden . Karşı yönden gelen araba benim üzerimden uçtu. Motosiklet sürücüsünü altına aldı. Bu çocuk 15 dakika yerde ambulans bekledi. Çok üzüldüm” diye konuştu.



Diğer otomobil sürücüsü Cihat Sivri kazanın saniyeler içinde olduğunu belirterek, “Karşı yönden çok hızlı geldi motoru altına aldı. Benim arabanın üzerine düştükten sonra kaldırıma çıktı “ diye konuştu.



Kazaya karışan araçlar kaldırılarak sahilyolu tekrar trafiğe açıldı.