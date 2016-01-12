Maltepe'de otelde yangın; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

İstanbul Maltepe’de Gülsuyu'nda 12 katlı bir otel inşaatında yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yangının kaynak makinasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı belirtti.

Gülsuyu'nda Burçak Mahallesi'nde saat 10.30'da henüz faaliyete geçmemiş otel inşaatında çıkan yangında itfaiye ekipleri, alevlerden ve dumandan kaçarak çatıya sığınan işçileri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Kaynak makinasından çıkan yangın

Edinilen bilgiye göre İnşaat malzemelerinin de etkisiyle yangın kısa sürede büyürken alevler ve dumanlar tüm binayı kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çaba sarf etti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yangının kaynak makinasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığını söyledi.

İşçilerin sabah saatlerinde kaynak yaptığını ifade eden Kılıç, “Kaynaktan çıkan kıvılcım ısı yalıtım malzemelerine yansıyor. Kompozit altında yürüyerek binanın her yerini sarıyor. Yangın merdivenlerinden de çatı katına ulaşıyor" dedi.

İşçilerin hayati tehlikesi yok

Polis ve zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak çevredekileri yangın yerinden uzaklaştırdı. Yangında hastaneye kaldırılan 2 kişinin tedavisi devam ederken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda sonucunda kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan otelin son düzenlemelerinin yapılıp, bir iki ay içerisinde faaliyete geçmesinin planlandığı öğrenildi.

Olaya ilişkin gazetecilere bilgi veren otelin sahibi Okan Öztaner, yangının kaynaktan çıktığını belirterek, "Odalarımız yapılmıştı zaten. Genel alanlarda kaynak işi yapılıyordu. 4 - 5 tane de yangın tüpümüz vardı ama onlar yetersiz kalmış. Binanın tabanına köpük döşenmişti. O köpükler de yanınca yangın devam ederek yukarıya doğru çıkmış" diye konuştu.