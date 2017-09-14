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Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE Aydınevler'de silahlı kişilerce bir kahvehaneye ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı Olay saat 21

14 Eylül 2017 02:00

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE Aydınevler\'de silahlı kişilerce bir kahvehaneye ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı
Olay saat 21.00 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, silahlı kişilerin bulunduğu bir araçtan, cadde üzerindeki kahvehaneye rast gele ateş açıldı. Zanlılar hızla olay yerinden uzaklaşırken açılan ateş sonucu biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Maltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fazlı Öncel (22) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı öğrenen yaralı ve ölü yakınları hastaneye akın etti. Fazlı Öncel\'in öldüğü haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Emniyet ekipleri toplanan vatandaşlar için özel harekat ve çevik kuvvet ekibi istedi. Ayağından yaralanan diğer vatandaşların tedavileri sürerken polis kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

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