-Maltepe'de izinsiz gösteri İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Maltepe'de yolda ateş yakıp araçlara zarar veren gruba mahalleli müdahale etti. Polisin gelmesiyle dağılan gruptan 4 kişi gözaltına alındı. Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde toplanan 25-30 kişilik grup, yolda ateş yaktı. Terör örgütü lehine slogan atarak caddede yürüyüşe geçen göstericiler, ellerindeki taş ve sopalarla çevredeki iş yerleri ve araçlara zarar verdi. İş yerlerinin önünde bekleyen esnaf ve mahalleli, yoldaki ateşi söndürdükten sonra sopalarla göstericileri kovaladı. Göstericiler, cadde ve ara sokaklardaki ışıklı reklam panoları ile bazı araçların camlarını kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından dağıtılan gruptan 4 kişi gözaltına alındı. Bölgede tedbir amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunuslar ve toplumsal olaylara müdahale aracı bekletiliyor.