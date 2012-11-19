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Maltepe'de helikopter destekli operasyon

İstanbul'da Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler Maltepe'de helikopter destekli operasyon yaptı

19 Kasım 2012 12:58

 

Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler, Maltepe ilçesine bağlı Gülensu Mahallesi'nde bugün sabaha karşı çok sayıda eve baskın düzenledi. Evlerde arama yapan polis, Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği'ni de bastı. 
 
Baskın sırasında bir polis helikopteri mahalle üzerinde uçuş yaparken, çevik kuvvet polisleri de mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.
 
İşelerine gitmeye çalışanlar da polis kontrolünden geçmek zorunda kaldı. Operasyon sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. 
 
Barış Gürbey, Hasan Gürbey, Cihan Gürbey, Caner Çiçek, Muharrem Zengin ve Ali Erdem adlı kişilerin gözaltın alınanalr arasında olduğu  açıklandı

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