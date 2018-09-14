MALTEPE'DE GECE SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU  

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Maltepe sağanak yağış etkili oluyor. Gece saat 01.00 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle bazı yolları su bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler, minibüs yolunda biriken suları tahliye etti, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı.



Görüntü Dökümü

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-Belediye ekiplerin çalışması

-Rögar kapaklarından detay

-Su tahliye aracı

-Biriken yağmur suları

-Genel ve detaylar

