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MALTEPE'DE ENGELLİYİ ÖLDÜRÜP KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Maltepe Sahil Yolu'ndaki otobüs durağında yaşayan, engelli Kemal Gül'ü öldüren şüpheli polis operasyonuyla yakalandı

31 Aralık 2017 18:30

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Maltepe Sahil Yolu\'ndaki otobüs durağında yaşayan, engelli Kemal Gül\'ü öldüren şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. 
Maltepe Sahilyolu\'nda bulunan İstasyon Durağı\'nda yaşayan engelli Kemal Gül, Osman G. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Kayıplara karışan Osman G. polis tarafından yakalandı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği\'nde sorgusu tamamlanan Osman G. adliyeye sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin emniyetten çıkışı


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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