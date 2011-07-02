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MALTEPE'DE BOMBA PATLADI İSTANBUL (A.A)

02 Temmuz 2011 17:34

-MALTEPE'DE BOMBA PATLADI İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Maltepe'de bir iş merkezinin önündeki merdivene bırakılan zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu maddi hasar oluştu.  Alınan bilgiye göre, Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Başacar Sokak'ta bulunan iş merkezinin önünde bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bombanın konulduğu merdivenin bir bölümü ile iş merkezindeki dükkanların bir bölümünün camları kırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, patlamaya zaman ayarlı ve parça tesirli bir bombanın neden olduğunu tespit etti.  Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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