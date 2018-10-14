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Maltepe'de bir ailenin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

  Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de motosiklet üzerinde biri bebek biri çocuk olmak üzere 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

14 Ekim 2018 13:09

 

Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE\'de motosiklet üzerinde biri bebek biri çocuk olmak üzere 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Dün akşam saat 18.00\'da kaydedilen tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Trafiğin yoğun olduğu caddede plakasız motosiklet üzerinde kask takmayan bir baba ve eşinin, kundaktaki bebekleri  ve çocuklarıyla yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Aile küçük kızlarını aralarına aldı. Anne ise kundaktaki bebeğine sarılarak yolculuk etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan  görüntülerde aile bir süre bu şekilde tehlikeli yolculuğuna devam etti. 

(FOTOĞRAF)

 

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