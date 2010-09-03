-MALTEPE'DE BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Maltepe'de bir banka şubesi, vücuduna bomba görünümü verdiği paket bağlayan bir kişi tarafından soyulmak istendi. Bağdat Caddesi 351 numarada faaliyet gösteren banka şubesine gelen A.A, ''Üzerimde bomba var. 2-3 dakika içinde bankayı boşaltın'' diye bağırdı. Bankanın güvenlik görevlisi ve çalışanlar ise söz konusu kişinin üzerinde bomba olduğuna inanmayarak bankanın alarm sistemini çalıştırdı. Banka çalışanlarının lafa tutarak oyaladıkları A.A, paraları istediği sırada durumdan şüphelenerek bankadan kaçmak istedi. Ancak A.A, alarm üzerine bankaya gelen polislerce gözaltına alındı. Vücuduna sardığı paketten herhangi bir patlayıcı madde çıkmayan A.A, sorgulanmak üzere Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.