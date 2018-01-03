Maltepe'de baba dehşeti; 2 kızını öldürüp intihar etti (3)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE\'de cinnet getiren Ali Yardım(29), 2-4 yaşlarında 2 kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti. Eşiyle boşanma davaları süren Ali Yardım\'ın, anneleriyle yaşayan 2 kızını bugün için evine getirdiği öğrenildi.

Olay, Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak üzerinden bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 18.30\'da meydana geldi. İddiaya göre,

anne Dilek Yardım, gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine geldi. Eve girdiğinde de Ali Yardım, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira\'nın cesetleriyle karşılaştı. Annenin olayı görerek sinir krizleri geçirmesi üzerine mahalle sakinleri toplandı. Ardından mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, baba Ali Yardım\'ın iki kızını pompalı tüfek ile öldürdükten sonra aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Sinir krizleri geçiren anne Dilek Yardım, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Olayla ilgili konuşan ev sahibi, \"Apartmanda kiracıydı kendisi, biz de duyduklarımızı söylüyoruz ama iki çocuğunu ve kendini öldürmüş.\" dedi.

Dilek Yardım\'ın yakınlarından İlyas Çakır, \"Yaz döneminden beri boşanma süreci vardı. Ölen kişinin tehditleri falan oluyordu. Bir kaç defa nezarethaneye girip çıkmıştı zaten. Polis eşliğinde çocuklarını görmeye izni var. Bu gün de izin günüydü. İçeride içki şişeleri dolu.\" diye konuştu.

\"HAFTADA 1 GÜN BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORLARDI\"

Birbirleriyle ayrı yaşayan Dilek Yardım ile Ali Yardım\'ın, 3 aydır boşanma davalarının sürdüğü, bu süreçte de anneleriyle yaşayan çocukların haftada 1 gün babada kalmasına izin verildiği, her Salı günü de Ali Yardım\'ın, kızlarını alıp evde birlikte vakit geçirdikleri öğrenildi.

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