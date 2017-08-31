T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maltepe'de 30 Ağustos Fener Alayı

Ramazan EĞRİ/İstanbul, (DHA)- MALTEPE Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95’inci yıldönümünü nedeniyle Fener Alayı düzenlendi

31 Ağustos 2017 02:31

Ramazan EĞRİ/İstanbul, (DHA)- MALTEPE Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95’inci yıldönümünü nedeniyle Fener Alayı düzenlendi. 
Zaferin 95’inci yıldönümüne özel olarak yapılan etkinlikler kapsamında, belediye önünden meydana doğru vatandaşlar ellerinde meşaleler ve pankartlarla fener alayı gerçekleştirdi. 
Yürüyüş sırasında bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,\" Ülkemizin, milletimizin diriliş yıldönümü. Bundan 95 Yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile birlikte Anadolu halkı adına yola çıkarak mazlum milletler adına bir tarih yazdı. 95 yıldır bu gökkubenin altında başımız dik alnımız açık bir şekilde, hem İstiklal Marşımızı söylüyorsak, hem özgürlük şarkılarını söylüyorsak bunu Atatürk\'e, İsmet İnönü\'ye ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bize düşen bu Cumhuriyet\'e hep beraber sahip çıkmaktır\" dedi. 
Etkinlikler çerçevesinde ilçe meydanında ünlü sanatçı Onur Akın da konser verdi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİİstanbul DHA MALTEPE BelediyesiAğustos Zafer BayramınınFener AlayıMaltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç"BundanYılMustafa Kemal AtatürkAnadoluMarşımızıAtatürkBizeCumhuriyetOnur Akın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24