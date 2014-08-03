Erdoğan için Maltepe ve çevresinde uçuş yasaklandı

Yayınlanan NOTAM* ile bugün Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın miting yapacağı Maltepe ve çevresi VFR olarak adlandırılan görerek uçuşlara kapatıldı

Radikal'de yer alan habere göre bugüne kadar mitinglerini Kazlıçeşme ve Yenikapı meydanlarında yapan Erdoğan, denizin doldurularak inşa edildiği Maltepe Meydanı'nda ilk kez miting yapacak.

Bu nedenle Maltepe ve çevresinde uçuş yasağı uygulanmaya başlandı. Kokpit.aero’nun haberine göre SHGM tarafından yayımlanan NOTAM ile, İstanbul 'da Maltepe ilçesi üzeri 0 feet'ten başlayıp 19 bin 500 feet'e kadar VFR yani görerek uçuşlar yasaklandı. Sabah 05.30'da başlayan NOTAM, gün batımı yanı 20.50'ye kadar geçerli.

Bu yasak ile Erdoğan'n cumhurbaşkanlığı seçim mitingi yapacağı miting alanı ve çevresinde devlete ait hava araçları hariç bir hava aracı VFR uçuş gerçekleştiremeyecek.

Pilotlar uçuşları öncesinde uçacakları bölge ve havalimanları ile ilgili NOTAM'ları almak ve bilgiye sahip olarak uçmak zorundalar. Bu konuda özel yayın yapan www.notamtr.com sitesi, çok sayıda NOTAM'ı haritalı ve bilgi notları ile pilotlara sunuyor.

*NOTAM

Notice To AirMan, (NOTAM) Hava sahası veya havalimanları hakkında bilgilendirme ya da uyarıda bulunmak amacı ile yayınlanan bir bültendir.