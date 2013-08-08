Maltepe saldırısında yaralılar ifade vermek istemedi

Maltepe'de dün 9 kişinin ayaklarından yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili kimlikleri belirlenen 2 kişi polis tarafından aranıyor. Yaralanan 9 kişinin de saldırıdan dolayı şikayetçi olmadıkları ve ne yaralıların ne de tanıkların polise ifade vermeye yanaşmadıkları öğrenildi. Polis aynı mahalleden olduğu belirlenen kişiler arasında ses bombası atılmasından dolayı çıkan tartışmanın ardından saldırının gerçekleştirildiğini tespit etti. Saldırının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların tamamının taburcu olduğu öğrenildi.

Hepsi bacaklarından vuruldu

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Mesut Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde ilk olarak, afiş asarken silahlı saldırıya uğrayan Sinan Sağır ve Şafak Aykan bacaklarından yaralandı. Bu olayın hemen ardından ESP Gülsuyu Temsilciliği'nde saldırıya uğrayan Çağdaş Demiroğlu, Ayşe Deniz Kocagil, Özgür Bedel de bacaklarından yaralandı. Bu olayları protesto etmek için mahallede toplanan ESP üyesi gruba karşı akşam saatlerinde motosiklette bulunan iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Açılan bu ateş sonucunda ise Öykü Dilara (19), Abdullah Atasoy (45), Birgül Yükselir (41), Alman uyruklu Sven Kouler de bacaklarından yaralandı. Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaralının da durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Ne yaralılar ne tanıklar ifade veriyor

Olayı aydınlatmak için çalışma yapan polis ekipleri, yaralılar ve mahalledeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Ancak, ne tanıkların ne yaralıların polislere ifade verdiği öğrenildi.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi soncu da, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşılan iki kişinin kimliği tespit edildi. Aynı mahalleden oldukları belirlenen iki kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (dha)