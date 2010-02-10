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Maltepe otobüse molotoflu saldırı düzenlendi

İstanbul Maltepe'de bir İETT otobüsüne molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.

10 Şubat 2010 02:00

T24 - İstanbul Maltepe'de bir İETT otobüsüne molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.


Gülsuyu Gülensu Mahallesi Mesut Caddesi'nde, içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünü durduran yüzleri maskeli kişiler, ellerindeki molotofkokteyllerini otobüse attıktan sonra yaya olarak kaçtı.

Otobüsün ön kısmı alev alırken, çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Otobüs şoförünün yolcuları tahliye etmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olay sonrası konuşan otobüs sürücüsü, yolcu indirmek üzereyken 5 kişinin molotoflar ile saldırdığını, 15 yolcunun da açtığı kapıdan kendilerini dışarı atarak kurtardıklarını söyledi.

Saldırı sonucu otobüste maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Benzeri 8 Kasım 2009'de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde gerçekleşen olayda otobüs içine düşen molotofkokteyli ile yanarak ağır yaralanan 17 yaşındaki Serap Eser hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayda Maltepe'deki saldırıda olduğu gibi, otobüs durakta yolcu indirmek üzereyken saldırı gerçekleşmişti.


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