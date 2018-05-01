MALTEPE MİTİNG ALANI'NA GİRİŞLER SÜRÜYOR-2

Haber-Kamera: Özden ATİK-Ramazan EĞRİ-Ömer HASAR-Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı\'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
İDEALTEPE KAVŞAĞI
-HDP kortejinden görüntü
-Aramalardan görüntü
-Güvenlik önlemleri
-Detaylar
MALTEPE
-CHP korteji
-Çeşitli grupların kortejleri
-Arama yapılması
-DİSK korteji
-Yürüyüşten görüntü
-Detaylar