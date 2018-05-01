MALTEPE MİTİNG ALANI'NA GİRİŞLER SÜRÜYOR-2

Haber-Kamera: Özden ATİK-Ramazan EĞRİ-Ömer HASAR-Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı\'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

İDEALTEPE KAVŞAĞI

-HDP kortejinden görüntü

-Aramalardan görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Detaylar

MALTEPE

-CHP korteji

-Çeşitli grupların kortejleri

-Arama yapılması

-DİSK korteji

-Yürüyüşten görüntü

-Detaylar

