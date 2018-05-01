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MALTEPE MİTİNG ALANI'NA GİRİŞLER SÜRÜYOR-2

  Haber-Kamera: Özden ATİK-Ramazan EĞRİ-Ömer HASAR-Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA  1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler sürüyor

01 Mayıs 2018 16:02

 

Haber-Kamera: Özden ATİK-Ramazan EĞRİ-Ömer HASAR-Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA 
1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü\'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı\'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
İDEALTEPE KAVŞAĞI
-HDP kortejinden görüntü
-Aramalardan görüntü 
-Güvenlik önlemleri
-Detaylar
MALTEPE
-CHP korteji
-Çeşitli grupların kortejleri
-Arama yapılması
-DİSK korteji
-Yürüyüşten görüntü
-Detaylar
 

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