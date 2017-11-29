Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Kitap" protestosu

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan bir grup, \'Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik\' adlı kitabın Köy Enstitüleri\'ne hakaret içerdiği ve gerici eğitimi savunduğu gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi,

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 5 No\'lu Şubesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği üyesi bir grup, öğle saatlerinde Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün içinde bulunduğu Maltepe Kaymakamlık binası önünde bir araya geldi.

Gruba, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve CHP Maltepe İlçe Başkanı Zeynep Babacan da destek verdi. Grup, ellerinde ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından dağıtılan kitaplar eşliğinde, \'Karanlığa teslim olmayacağız\', \'Gerici, ırkçı eğitime hayır\' şeklinde sloganlar attı.

BASIN AÇIKLAMASI

Burada grup adına basın açıklaması yapan Eğitim-Sen 5 No\'lu Şube Başkanı Ata Esen, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün öğretmenlere dağıttığı \'Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik\' adlı kitapta yer alan bilgilerin, bilimden uzak olduğunu savunarak, \"Kitap, öğretmeni bilgilendirmeden ziyade gericiliği, akıl dışılığı ve her türlü karanlık düşünceyi yaymaya, öğretmene empoze etmeye hizmet eden bir yayındır\" dedi.

\"BU SAÇMALIĞI KABUL ETMİYORUZ\"

Kitaptaki yazıların tümüyle ideolojik olduğunu öne süren Esen, \"Eğitim-Sen olarak bu kitabın Maltepe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kasıtlı dağıtıldığını, öğretmenlerimizden bir baskı aracı olarak rapor istendiğini, gönderilen yazıdan öğrenmiş bulunuyoruz. Biz öğretmenler, hangi kitabı okuyacağımıza mesleki gelişimimizi ne tür kaynakları araştırarak ilerleteceğimize karar verebilme yetisine sahibiz. Bu nedenle tarihimizde çok parlak bir yere sahip olan Köy Enstitüleri\'ni özellikle hedef gösteren saçmalığı kabul etmiyoruz. Bu hakareti kabul etmiyor ve kendilerine iade ediyoruz\" diye konuştu.

KİTABIN DAĞITILMASINA KINAMA

Gericiliği yaydığı gerekçesiyle Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nü kınadıklarını kaydeden Ata Esen, \'Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik\' adlı kitabın dağıtılması nedeniyle hukuk mücadelesi başlatacaklarını ve şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

CHP MİLLETVEKİLİNDEN DESTEK

CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel de yaptığı konuşmada, \"Bilimi aklı referans alması gereken eğitim sistemimiz kişilerin ve sadece bir siyasi kurumun gelecek beklentilerine göre şekillenmektedir. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi için kullanması gereken hizmet belgelerinde Cumhuriyet\'in en önemli ürünlerinde biri olan Köy Enstitüleri\'ne dil uzatılmaktadır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize aklı ve bilimi ışık tutacak bir eğitim sistemi oluşturulsun\" ifadelerini kullandı.

Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

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