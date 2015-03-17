Maltepe Çocuk Cezaevi Raporu: Kameraların görüş açısındaki kör noktalar güvenlik tehdidi

Meclis İnsan Hakları Komisyonu‘nun 15 yaşındaki Onur Önel’ın ölümü üzerine Maltepe Cezaevi’nde başlattığı incelemeye ilişkin rapor Meclis Alt Komisyonu’na sunuldu. Rapora göre, 324 tek kişilik odanın 102’sinin kilidi bozuk. Raporda, “Ünite içerisinde çocukların tek kaldıkları odaların kapılarının kilitlerinin bozuk olması ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturmaktadır” denildi ve kilitlerin bir an önce onarılması ve fiziki kontrollerinin sık aralıklarla yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda, Onur Önel'in ölüm sebebine ilişkin herhangi bir darp bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi.

Kurumda kapasite fazlası olduğundan odaların bulunduğu üst katlardaki boşluklara yatak koyularak bu sorunun aşılmaya çalışıldığı belirtilen raporda odalarda şiddet butonları bulunduğu ve butona basıldığı takdirde grup lideri ile temasa geçilebildiği belirtildi.

Güvenlik kameralarının görüş açılarında kör noktalar bulunduğunun belirtildiği raporda “Her ünitede 5 kamera ile görüntü kaydı alınmaktadır. Kameraların 1’i odaların bulunduğu üst kata, 2’si ortak kullanım alanına, 2’si de havalandırma alanına bakmaktadır. Ancak kameraların görüntü tespiti yapamadığı kör noktalar da mevcuttur. Özellikle merdivenlerin olduğu bölgeler ve üst kattaki koridora bakan kameranın altında yer alan yaklaşık 1,5 m2’lik kısım kör noktaları oluşturmakta ve tehlike arz etmektedir” bilgisi yer aldı.

Heyet tarafından rastgele seçilen bir ünitede kalan çocuklarla, kurumdan herhangi bir görevli bulunmaksızın yapılan görüşmede çocukların, yemeklerin kalitesiz olduğuna, çeşitlerinin sınırlı olduğuna ve yeterli miktarda verilmediğine; iki günde bir öğleden sonra 2 saat sunulan sıcak suyun yetersiz olduğuna; ünitenin yeteri kadar ısıtılmadığına ve ailelerinin uzakta ikamet etmeleri nedeniyle ziyaretlerine gelemediğine ve aile görüşü süresinin üç saat olmasına ilişkin şikayetlerde bulunduğu belirtildi.

Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 4 Mart 2015 günü başlayan incelemeye, Komisyon Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Alt Komisyon Başkanı ve Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Van Milletvekili Kemal Aktaş katıldı.

Raporda kurumla ilgili şu bilgilere yer verildi:

- Kurumda kalan çocukların yaşları 12 ilâ 18 arasında değişmektedir. Kurumun kapasitesi 324 olmakla birlikte inceleme tarihi itibarıyla 327 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. Bu çocuklardan 263’ü tutuklu, 40’ı hüküm özlü ve 24’ü hükümlüdür. Kurumda bulunan çocukların 126’sı 1997, 123’ü 1998, 57’si 1999, 17’si 2000 ve 4’ü 2001 doğumludur.

- Kurumda bulunan hükümlü ve tutuklular en çok hırsızlık, yağma/gasp, cinayet, cinsel suçlar ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan dolayı hüküm giymiş veya yargılanmaktadır.

- Kurumda bulunan çocukların 30’u hiç eğitim görmemiş, 82’si ilköğretimden terk, 56’sı ilköğretim mezunu, 59’u ortaöğretimden terk, 1’i orta öğretim mezunu olmakla birlikte tutuklu ve hükümlülerden 1’i ilköğretimde, 19’u ortaöğretimde, 42’si açık öğretim lisesinde ve 37’si açık öğretim ortaokulunda eğitimlerine devam etmektedir.

- Kurumda 215 personel görev yapmaktadır. Bu personelin 1’i sosyal çalışmacı, 3’ü psikolog, 2’si öğretmen, 2’si sağlık memuru, 11’i infaz ve koruma baş memuru ve 177’si de infaz ve koruma memurudur. İdari birimlerde, psikososyal servis, eğitim servisi gibi servislerde görev alanlar dışında koğuşlarla ilgili olarak görev yapacak 108 infaz ve koruma görevlisi bulunmaktadır. İnfaz ve koruma görevlileri 4 vardiya halinde çalıştıklarından, 36 koğuş için ortalama 27 görevli düşmekte olup bu görevlilerden 6’sı giriş kısmı, merkez kontrol odası ve diğer birimlerde görev aldığından, 36 ünitedeki memur odasında görev alabilecek 21 infaz ve koruma memuru kalmaktadır. Ünitelerin 24 saat gözlemlenmesi gerektiği düşünüldüğünde 1 infaz ve koruma memurunun aynı anda birden fazla üniteyi gözetlemek durumunda kaldığı görülmektedir.

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