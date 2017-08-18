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Maltepe Cezaevi, CHP'li Enis Berberoğlu'na gönderilen kitapları 'kabul etmedi'

Berberoğlu, iki ay önce mahkeme salonunda tutuklanmıştı

18 Ağustos 2017 11:56

Maltepe Cezaevi yönetimi, iki ay önce MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve mahkeme salonunda tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na gönderilen kitapları 'kabul etmedi'; paketi açmadan geri gönderdi. 

Kadın yazarlar tarafından başlatılan "Tutuklu gazetecilere kitap postası" kampanyası kapsamında Aslı Perker, Ayşegül Tözeren, Belma Fırat, Hacer Yeni, Nazlı Karabıyıkoğlu, Maltepe Cezaevi’ndeki Enis Berberoğlu’na ve Silivri Cezaevi’ndeki Deniz Yücel’e 22 Temmuz'da kitaplarını göndermişti. 

Kadın yazarlar, Berberoğlu'na şu kitapları göndermişti:

Firuzan: Benim Sinemalarım
Nazlı Karabıyıkoğlu: Olivia Çıkmazı, Hayvanların Tarafı 
Simge Özer Pınarbaşı: Dante'yi Betimlemek
Gülcemal: Mylassiad
David Shields: Reality Hunger
Aslı Perker: Sufle

Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan "adalet yürüyüşü" 25 gün sürmüştü. 432 kilometre yol katedilen yürüyüşün ardından Maltepe Meydanı'nda "Büyük Adalet Mitingi" düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, söz konusu yürüyüşü, "PKK, HDP, FETÖ’yle el ele kol kolasınız" ifadesiyle 'eleştirmişti'. 

"Bağlantısı çıkarsa şaşırmayın"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve iki aydır tutuklu bulunan Berberoğlu ile ilgili olarak "Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan zat  konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım taktirde açıklamalarda bulunacağım diyor içerideki zat.  Bütün bunlar FETÖ taktiğidir" demişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirirken şunları kaydetmişti:

"Bu, aslında Balyoz ve Ergenekon davalarına benzeyen bir kumpas davasıdır. Sahte deliller veya kendilerinin ürettiği deliller üzerinden ordu tasfiye edildi, bir anlamda perişan edildi. Dönüp dediler ki, burada bir kumpas var. Benzer bir kumpası oradaki deneyimden yola çıkarak CHP üzerinden yapmak istiyorlar. CHP'yi susturmak istiyorlar." 

Enis Berberoğlu'da cezaevinden gönderdiği mesajda söz konusu açıklamaya tepki göstermiş;  "Rivayet kipiyle aktarılan hususlarda yanılma veya yanıltma yoksa kötü niyet vardır. Son olarak şunu söylemeliyim ki, adaletin tecelli etmesi engellenebilir, hukuken aklanmam gecikebilir, çektiğim eziyet uzayabilir. Ama hiçbir halde benden suçlu, iftiracı, ve ortada bir suç olmadığı için itirafçı çıkmaz" demişti.

 

 

 

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