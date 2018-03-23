Maltepe Belediyesi'nden 82 okul kantinine denetim

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi’ne bağlı ekipler, 82 okul kantini ve yemekhanesini denetledi. Denetimlerde ekipler tarafından eksiği bulunan yerler hakkında işlem yapılarak, eksikliklerinin giderilmesi istendi.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gıda denetim çalışmaları kapsamında, 82 okul kantini ve yemekhanesini denetledi. Halkın sağlıklı ve temiz gıdalara ulaşması için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürülen kontrollerde, okul kantin ve yemekhanelerinin temizlik ve hijyen şartları, çalışanlara ait hijyen sertifikaları, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları sırasıyla gözden geçirildi. Denetimlerde ekipler tarafından eksiği bulunan yerler hakkında işlem yapılarak, eksikliklerinin giderilmesi istendi.

“BU DENETİMLERİ SIK SIK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın beslenmesine verdiğimiz önem gereği, güvenli gıdaların hijyenik mekanlarda tüketilmesini sağlamak amacıyla ilçe sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarının kantin ve yemekhanelerine yönelik denetimlere devam edecek ve bu denetimleri sık sık gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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